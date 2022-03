 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Vattenfall will mehr Tempo bei klimafreundlicher Wärmeversorgung

Vattenfall will mehr Tempo bei klimafreundlicher Wärmeversorgung

Vattenfall hat mehr Tempo auf dem Weg zur klimaneutralen Wärmeversorgung in Deutschland gefordert. Unter anderem schlägt das Energieunternehmen vor, dafür Fernwärmenetze auszubauen und auf Klimaneutralität umzustellen. Das geht aus einem am Donnerstag in Berlin veröffentlichten Papier hervor. Zum "12-Punkte-Plan zur Wärmewende" gehört auch der Vorschlag, Abwärme sowie Energie aus Biomasse und auch aus Abfällen konsequenter als bisher zur Wärmeerzeugung zu nutzen.