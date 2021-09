 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verbände gegen Kartenlesegeräte-Pflicht an E-Auto-Ladesäulen

Verbände gegen Kartenlesegeräte-Pflicht an E-Auto-Ladesäulen

Wirtschaftsverbände haben sich vehement gegen eine Kartenlesegeräte-Pflicht an öffentlichen Ladesäulen für Elektroautos ausgesprochen. "Veraltete Technologien" wie EC-Kartenterminals seien ein Rückschritt, der zusätzliche Kosten für die Nutzer verursache und das Innovationstempo bremse, heißt in einem am Donnerstag veröffentlichten Appell des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, des Verbands der Automobilindustrie und des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie. Zuerst hatte die "Welt" darüber berichtet.