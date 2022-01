 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verband: EU-Vorgaben würden Investitionen in Gaskraftwerke erschweren

Verband: EU-Vorgaben würden Investitionen in Gaskraftwerke erschweren

Die von der EU-Kommission vorgeschlagenen Bedingungen für die Einstufung von Investitionen in Gaskraftwerke als klimafreundlich stoßen auf Skepsis in der Branche. "Die Taxonomiekriterien für neue Gaskraftwerke erschweren das Erreichen der energie- und klimapolitischen Ziele bis 2030, zumindest werden sie die Zielerreichung erheblich verteuern", sagte der Vorstand des Branchenverbands "Zukunft Gas", Timm Kehler, der Deutschen Presse-Agentur am Montag.