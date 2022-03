 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verband: Regierung soll Frühwarnstufe in Notfallplan Gas ausrufen

Verband: Regierung soll Frühwarnstufe in Notfallplan Gas ausrufen

Der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft fordert die Bundesregierung auf, die Frühwarnstufe im nationalen Notfallplan Gas auszurufen. BDEW-Chefin Kerstin Andreae sagte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag in Berlin: "Es liegen konkrete und ernstzunehmende Hinweise vor, dass wir in eine Verschlechterung der Gasversorgungslage kommen."