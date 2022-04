 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verband: Wellpappen-Absatz gestiegen - Extremer Kostendruck

Trotz stark steigender Rohstoff- und Energiepreise hat die deutsche Wellpappenindustrie im vergangenen Jahr mehr Absatz und Erlös verbucht. "Die Nachfrage nach Wellpappenverpackungen war 2021 außergewöhnlich hoch", sagte der Vorsitzende des Verbandes der Wellpappenindustrie, Steffen Würth, am Mittwoch in Darmstadt. Massiv steigende Papier- und Energiekosten hätten die Gesamtbilanz jedoch geschmälert. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen des Krieges in der Ukraine verschärfen jetzt den seit Monaten herrschenden, immer extremeren Preisdruck auf unsere Branche noch einmal drastisch."

Die Preise für Wellpappenrohpapier seien von September 2020 bis Dezember 2021 um 66 Prozent, die Gaspreise dem Statistischen Bundesamt zufolge von August 2020 bis vergangenen Dezember um 330 Prozent gestiegen. Die massiv gestiegenen Rohstoff- und Gaspreise hätten nicht kompensiert werden können. Die Erlöse der Mitgliedsfirmen stiegen Würth zufolge im vergangenen Jahr um 4,5 Cent auf durchschnittlich 57,7 Cent pro Quadratmeter. Der Absatz habe um 6,9 Prozent zugenommen. Insgesamt seien 8,6 Milliarden Quadratmeter Wellpappe abgesetzt worden, 557 Millionen mehr als im Vorjahr. Die Steigerung sei unter anderem auf eine gestiegene Nachfrage von Gebrauchsgütern wie Haushaltsgeräten und einen anhaltenden Boom das Online-Handels in der Pandemie zurückzuführen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

