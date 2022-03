 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verkehrsminister Wissing besucht Schleswig-Holsteins Großprojekte

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will sich am Donnerstag über den Stand von Verkehrs-Großprojekten in Schleswig-Holstein informieren. Wissing und sein schleswig-holsteinischer Amtskollege Bernd Buchholz (FDP) besuchen am Morgen zunächst eine Baustelle am Nord-Ostsee-Kanal und danach die Vorbereitungen für den Ersatzbau der Rader Hochbrücke im Zuge der Autobahn 7 über die künstliche Wasserstraße. Anschließend stehen ein Besuch des Rendsburger Bahnhofs und von dort aus eine Testfahrt mit einem neuen Akku-Triebzug nach Hamburg-Altona auf dem Programm.