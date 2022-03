 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verkehrsminister Wissing für längeres Maskentragen in Bus und Bahn

Verkehrsminister Wissing für längeres Maskentragen in Bus und Bahn

Verkehrsminister Volker Wissing rät zum weiteren Tragen von Corona-Schutzmasken in Bus und Bahn, auch wenn dies nicht mehr verpflichtend ist. Die Maskenpflicht solle "so bald wie möglich" fallen, sagte der FDP-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Samstag). "Ich halte trotzdem viel davon, die Masken in Bus und Bahn weiter zu tragen." Die Aufhebung der Maskenpflicht bedeute kein Maskenverbot.