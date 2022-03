 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verkehrsministerium will Entscheidung zur Pkw-Maut prüfen

Verkehrsministerium will Entscheidung zur Pkw-Maut prüfen

Das Bundesverkehrsministerium will eine Schiedsentscheidung im Streit um die gescheiterte Pkw-Maut prüfen. Es sei ein „Teilschiedsspruch” ergangen, bestätigte ein Sprecher des Ministeriums am Samstag in Berlin auf Anfrage.