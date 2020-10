 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Verpackungsmüll: Umweltministerium will mehr Mehrweg im Online-Handel

Verpackungsmüll: Umweltministerium will mehr Mehrweg im Online-Handel

Angesichts des steigenden Verpackungsmüll-Aufkommens in Deutschland hält das Bundesumweltministerium Mehrweg-Lösungen auch im Online-Handel für notwendig. Das sei der am stärksten wachsende Bereich im Verpackungsmarkt und der Trend zum Bestellen im Netz lasse sich nicht zurückdrehen, sagte der Parlamentarische Staatssekretär Florian Pronold (SPD) am Dienstag bei einer Mehrweg-Konferenz der Deutschen Umwelthilfe. Daher müsse man Verpackungen einsetzen, die nicht direkt weggeworfen und recycelt würden. "Ich halte das für einen der zentralen Faktoren, um Mehrweg insgesamt auch über den Getränkebereich hinaus wieder voranzubringen", sagte Pronold.