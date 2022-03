 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Versorger Enel kündigt Rückzug aus Russland an

Auch der italienische Versorger Enel will sich aus Russland zurückziehen. Das Ende der Geschäfte sei "eine Sache von Monaten", sagte Konzernchef Francesco Starace am Montag dem Fernsehsender "Bloomberg TV". Zugleich forderte er die Politik auf, gegen die Preisschwankungen auf dem Gasmarkt vorzugehen.

Enel, Italiens größter Versorger, erzielt in Russland nach den Daten von Bloomberg Intelligence bisher rund ein Prozent seines operativen Ergebnisses (Ebitda). Zuvor hatten einige der weltgrößten Energiekonzerne wie BP , Shell und Eni das Ende ihrer Geschäfte in Russland angekündigt.