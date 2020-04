 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VIRUS: Straßensperren in Jessen abgebaut - Jeder zehnte Bewohner getestet

VIRUS: Straßensperren in Jessen abgebaut - Jeder zehnte Bewohner getestet

Nach dem Ende der Quarantäne zweier Ortsteile von Jessen fließt der Verkehr wieder normal durch die Kleinstadt im Landkreis Wittenberg. Alle Straßensperren seien abgebaut, sagte eine Kreissprecherin am Dienstagvormittag. Das Leben in den Ortsteilen Jessen und Schweinitz sei jetzt wieder "im Rahmen der derzeitigen Umstände normal". Am Montagabend um 20.00 Uhr war eine zwölftägige Quarantäne der beiden Ortsteile zu Ende gegangen, nachdem mehrere Tage keine neuen Infektionen durch das Coronavirus mehr nachgewiesen worden waren.