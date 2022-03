 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Von der Leyen: Intel-Pläne Erfolg für Halbleiter-Standort Europa

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sieht Intels neue Investitionspläne als einen ersten großen Erfolg, Europa zu einem führenden Standort in der Halbleiterproduktion zu machen. "Wir wollen auch unsere Widerstandsfähigkeit mit heimischen, sicheren Technologien stärken, die in der turbulenten Welt, in der wir leben, von unschätzbarem Wert sind", sagte von der Leyen in einer Videobotschaft vom Dienstag. Ziel sei es, bis 2030 ein Fünftel der weltweiten Mikrochip-Produktion in Europa zu haben. Das sei zum aktuellen Stand eine Verdopplung.

Es brauche etwa ein Netz von Forschungsinstituten, Test- und fortschrittlichen Produktions- und Verpackungseinrichtungen überall auf dem Kontinent, erklärte von der Leyen. "Wir brauchen einen echten gesamteuropäischen Ansatz." Der US-Konzern Intel hatte Milliardeninvestitionen in Europa angekündigt. Neben zunächst zwei Halbleiterwerken in Magdeburg plant Intel weitere Projekte etwa in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Design in Frankreich, Irland, Italien, Polen und Spanien. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen