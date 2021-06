 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Vorsitzender des SAP-Betriebsrats zurückgetreten

Der Vorsitzende des SAP -Betriebsrats ist zurückgetreten. Ein Sprecher des Software-Konzerns mit Sitz in Walldorf bestätigte den Rückzug am Montag. "Wir führen derzeit interne Untersuchungen zu möglichen Unregelmäßigkeiten durch, die in Zusammenhang mit zwei Mitgliedern des Betriebsrats der SAP SE stehen", sagte der Sprecher. Weitere Fragen dazu wollte er unter Verweis auf das laufende Verfahren nicht beantworten. Zuvor hatten die "Rhein-Neckar-Zeitung" und der "Mannheimer Morgen" berichtet.

Der zurückgetretene Betriebsratschef sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung", der Schritt sei "keine leichte Entscheidung" gewesen. Auf seine Beweggründe ging er nicht ein. Einer E-Mail des Gremiums zufolge hatte er am Freitagabend seinen Rücktritt mit sofortiger Wirkung mitgeteilt. Nachfolgerin wird demnach interimsmäßig die bisherige Stellvertreterin Nathalie Boulay. Die internen Untersuchungen zu Unregelmäßigkeiten im Betriebsrat des Software-Konzerns sind schon seit einigen Wochen bekannt.

