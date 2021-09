 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VW bietet Elektroautos im Abo an

VW bietet Elektroautos im Abo an

Der Autobauer VW bietet Elektroautos ab Mittwoch in einem Abonnement-Modell an. Für das Volkswagen AutoAbo stünden 2000 bis 3000 Gebrauchtwagen der vollelektrischen Modelle ID.3 und ID.4 zur Verfügung, sagte ein Firmensprecher in Wolfsburg. Kunden können die Autos zwischen drei und sechs Monate lang fest mieten und dann monatsweise verlängern. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.