 Wirtschaft, Handel & Finanzen: VW-Konzern bilanziert 2021 und blickt auf schwieriges Jahr 2022

Der Volkswagen -Konzern zieht am Dienstag (9.00 Uhr) Bilanz zum vergangenen Jahr und blickt auf voraussichtlich erneut schwierige Monate. Während die coronabedingten Absatzprobleme aus 2020 bei vielen Autoherstellern zuletzt wieder abnahmen, belasteten die Versorgungsengpässe bei Elektronikchips die gesamte Industrie schwer. Für die Beschäftigten bedeutete das auch in der VW -Gruppe immer wieder Kurzarbeit - finanziell gesehen steckte das Unternehmen den Chipmangel bisher jedoch gut weg. Der Nettogewinn zog verglichen mit dem Vorjahr um fast drei Viertel auf 15,4 Milliarden Euro an, wie bereits am Freitag auf Basis vorläufiger Zahlen bekannt wurde.

Auch der Umsatz verbesserte sich, er legte um rund 12 Prozent auf 250,2 Milliarden Euro zu. Anders die Auslieferungen: Schon im Januar hatte der Konzern hier ein Minus gemeldet, weltweit rutschte die Zahl der übergebenen Fahrzeuge 2021 um 4,5 Prozent auf etwa 8,9 Millionen ab. Die Toyota -Gruppe schaffte 10,5 Millionen und übernahm damit in dieser Hinsicht wieder die Führung. Allerdings entwickelten sich bei Volkswagen die Verkäufe vollelektrischer und hybrider Autos gut. Ziel von Vorstandschef Herbert Diess ist vor allem eine höhere Produktivität und Effizienz im Konzern. Parallel steckt Volkswagen Milliarden in Digitalprojekte, Vernetzung und weitere E-Modelle. Bis zum Jahresende könnte der Börsengang von Porsche umgesetzt sein. Auch die Wolfsburger haben nach wie vor mit Ausfällen in der Produktion aufgrund der Halbleiterkrise zu kämpfen. Schichten werden gestrichen, wie schon im zwischenzeitlichen Pandemie-Tief gibt es viel Kurzarbeit. Das laufende Jahr dürfte außerdem von großer Unsicherheit wegen des Krieges Russlands gegen die Ukraine geprägt sein. VW stoppte wie etliche andere Firmen sein Geschäft in der Russischen Föderation. Abermals drohen Lieferketten abzureißen.

