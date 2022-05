 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Wachstum und Gewinn bei der Deutschen Post

Die Deutsche Post hat in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres an ihr Rekordjahr 2021 anknüpfen können.

Deutsche Post

Bis Ende März erzielte die Post ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern Die Nachfrage nach Transportdienstleistungen halte bei weiter eingeschränkten Kapazitäten an, teilte der Konzern am Morgen in Bonn mit. Zwar seien die Paketmengen angesichts des sich normalisierenden Online-Handels moderat geringer ausgefallen, aber das sei durch das globale Logistikgeschäft überkompensiert worden.

Bis Ende März erzielte die Post ein Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) von knapp 2,2 Milliarden Euro und übertraf damit noch den Rekordwert aus dem Vorjahr um 13 Prozent. Der Umsatz legte gar um ein Fünftel auf fast 22,6 Milliarden Euro zu. Das Management des Dax-Konzerns bestätigte seine Jahresprognose sowie die Ziele für 2024.