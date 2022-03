 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Wahlsiegerin Rehlinger strebt SPD-Alleinregierung an der Saar an

Wahlsiegerin Rehlinger strebt SPD-Alleinregierung an der Saar an

Wahlsiegerin Anke Rehlinger strebt eine Alleinregierung der SPD im Saarland an. Der Weg sei nun klar für die kommenden Tage und Wochen, was die Regierungsbildung angehe, sagte Rehlinger am Montag im ARD-"Morgenmagazin". Sie solle zügig auf den Weg gebracht werden. Wichtig sei, dass eine neue Regierung schnell in Tritt komme. "Und dafür will ich dann auch sorgen - und das in dem Fall als Alleinregierung."