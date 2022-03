 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Warnstreik am Hamburger Flughafen - Alle Abflüge gestrichen

Wegen eines Warnstreiks des Sicherheitspersonals fallen am Hamburger Flughafen am Dienstag alle Abflüge aus. "Zum jetzigen Zeitpunkt sind alle 87 Abflüge gestrichen, die heute für Hamburg geplant waren", teilte der Hamburg Airport am Dienstagmorgen mit. Die Sicherheitskontrollen für die Passagiere seien ganztägig geschlossen, daher fänden keine Abflüge statt. Alle Fluggäste, die am Dienstag von Hamburg aus starten wollten, wurden gebeten, nicht zum Flughafen zu kommen und Kontakt zu ihrer Fluggesellschaft aufzunehmen.

Bei den Ankünften wurden 18 von 89 geplanten Landungen gestrichen. Eventuell kommen den Angaben zufolge im Laufe des Tages weitere Streichungen hinzu. Im bundesweiten Tarifkonflikt der Sicherheitskräfte hatte Verdi Beschäftigte in der Fluggastkontrolle und in der Personal- und Warenkontrolle zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Schon am Montag hatten Sicherheitskräfte an mehreren deutschen Flughäfen die Arbeit niedergelegt. Betroffen sind in Hamburg nach Angaben des Flughafens sowohl die Sicherheitskontrolle, die alle Passagiere vor dem Abflug passieren müssen, als auch die Personal- und Warenkontrollen. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

