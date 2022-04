 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Warnstreik bei Lufthansa-Cargo-Tochter am Frankfurter Flughafen

Warnstreik bei Lufthansa-Cargo-Tochter am Frankfurter Flughafen

Am Frankfurter Flughafen hat am Mittwochmorgen ein 24-stündiger Warnstreik einer Tochter der Lufthansa Cargo begonnen. Um 6.00 Uhr legten Mitarbeiter der Frachtabfertigung Handling Counts die Arbeit nieder, um Druck in den Tarifverhandlungen zu machen, wie ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi mitteilte. Der Ausstand habe keine Auswirkungen auf Passagiere. Im Bereich des Im- und Exports könne es aber zu Ausfällen und Verzögerungen kommen.