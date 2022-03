 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Warnstreiks an mehreren Flughäfen - Flugausfälle erwartet

An mehreren Flughäfen in Deutschland könnte es an diesem Montag wegen Warnstreiks zu Verspätungen und Stornierungen kommen. Die Gewerkschaft Verdi hat Sicherheitskräfte in der Fluggastkontrolle an den Flughäfen Düsseldorf, Köln/Bonn, Berlin, Bremen, Hannover und Leipzig zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen Die Warnstreiks sind Teil des Tarifkonflikts zwischen Verdi und dem Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDLS). Die Gewerkschaft verhandelt mit dem Arbeitgeberverband über einen neuen Tarifvertrag für bundesweit rund 25 000 Sicherheitskräfte, drei Verhandlungsrunden waren bisher ohne Ergebnis geblieben. Beide Seiten wollen sich am 16. und 17. März in Berlin zu weiteren Verhandlungen treffen. An den betroffenen Flughäfen müssen Passagiere deswegen mit Einschränkungen rechnen. Fluggäste sollten sich bei den Fluggesellschaften über mögliche Verspätungen oder Stornierungen informieren und mehr Zeit für ihre Reise einplanen, teilte etwa die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) mit. Die Flughäfen Düsseldorf und Köln/Bonn rechnen nach eigener Aussage mit zahlreichen Flugstreichungen. Die Flughafengesellschaft ADV kritisierte den Streikaufruf als "nicht verhältnismäßig". "Wir appellieren an die Tarifpartner, zu den strittigen Punkten eine Übereinkunft am Verhandlungstisch zu suchen", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel.

