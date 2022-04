 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Warnstreiks bei Bremer Brauerei Beck's

Wegen eines Warnstreiks ruht die Produktion beim Bierhersteller Beck's am Dienstag für vier Stunden. Wie die Gewerkschaft Nahrung Genuss Gaststätten (NGG) mitteilte, sollen jeweils die Früh- und Spätschicht am Standort in Bremen ihre Arbeit für zwei Stunden niederlegen. Die Beschäftigten wollen in den aktuellen Tarifverhandlungen Druck auf den Arbeitgeber ausüben.

Zuletzt hatte der Bierhersteller eine Lohnerhöhung von 2,2 Prozent angeboten - zu wenig aus Sicht der Gewerkschaft. Bereits am Montagabend gab es deshalb einen zweistündigen Warnstreik. "Wir erwarten jetzt ein verhandelbares Angebot, ansonsten sind wir gezwungen, die Streiks weiter zu verschärfen", sagte Verhandlungsführer Finn Petersen. Beck's ist Teil des weltgrößten Brauereikonzerns AB Inbev . Für das Jahr 2021 meldete das Unternehmen einen Gewinn von 4,7 Milliarden Dollar. Für Deutschland werden keine konkreten Zahlen veröffentlicht. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

