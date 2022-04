 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Was Sie am Auto selbst machen können

Was Sie am Auto selbst machen können

„Jetzt helfe ich mir selbst” oder „So wird’s gemacht” hießen früher einige der Standardwerke im Buchregal, wenn es darum ging, Geld zu sparen und selbst Hand anzulegen am Auto. Bei modernen Autos jedoch ist das gar nicht mehr so einfach. An vielen Stellen hat die Elektronik mechanische Bauteile ersetzt. Sparen durch Schrauben kann aber immer noch funktionieren,