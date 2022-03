 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Weniger Patente in Deutschland angemeldet - Zweiter deutlicher Rückgang

Weniger Patente in Deutschland angemeldet - Zweiter deutlicher Rückgang

In Deutschland werden weniger Patente angemeldet. Das Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) zählte im vergangenen Jahr 58 568 Anmeldungen, wie es am Mittwoch mitteilte. Das sind 5,7 Prozent weniger als 2020. Bereits im ersten Corona-Jahr hatte das Amt einen deutlichen Rückgang festgestellt. In den Jahren 2017 bis 2019 hatten die Anmeldungen jeweils über 67 000 gelegen.