 Wirtschaft, Handel & Finanzen: WHD: Delivery Hero macht Ernst und will mit Foodpanda in weitere deutsche Städte

(Im zweiten Absatz wurde eine Zahl ergänzt)

BERLIN Nach einer Pilotphase in Berlin will der Online-Lieferdienst Delivery Hero seine Marke Foodpanda nun auch in anderen deutschen Städten anbieten. Ab Herbst sollen Radkuriere Lebensmittel und Gegenstände des täglichen Bedarfs auch in Frankfurt/Main, München und Hamburg binnen weniger Minuten liefern, wie der Dax-Konzern am Dienstag in Berlin mitteilte. Bis Jahresende sollen weitere Städte folgen. Online-Jobanzeigen zufolge sucht das Unternehmen bereits auch in anderen Städten wie Düsseldorf und Köln nach Personal.

verkauft hatte. In Deutschland kämpfen zahlreiche Unternehmen um die Aufmerksamkeit und das Geld der Kunden. Im Restaurantliefersegment tritt Foodpanda gegen den Platzhirsch Lieferando, das finnische Start-Up Wolt und mittlerweile auch Uber Eats an.

also der Zustellung von täglich genutzten Produkten binnen Minuten - radeln die Kuriere gegen die Zusteller von Gorillas, Flink und Getir.