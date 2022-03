 Wirtschaft, Handel & Finanzen: WHO Europa: 64 bestätigte Angriffe auf Gesundheitswesen in Ukraine

WHO Europa: 64 bestätigte Angriffe auf Gesundheitswesen in Ukraine

Das Gesundheitswesen in der Ukraine ist laut der Weltgesundheitsorganisation WHO seit dem russischen Einmarsch 64 bestätigten Angriffen ausgesetzt gewesen. Das bedeute zwei bis drei Angriffe pro Tag, teilte die WHO Europa am Donnerstag mit. Insgesamt seien bei diesen Attacken 15 Menschen getötet und 37 verletzt worden.