 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Xi spricht mit Scholz und Macron - Lage in Ukraine 'beunruhigend'

Xi spricht mit Scholz und Macron - Lage in Ukraine 'beunruhigend'

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat die gegenwärtige Lage in der Ukraine "beunruhigend" genannt. In einem Videogespräch mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron "bedauerte" Chinas Präsident am Dienstag "die Rückkehr des Krieges auf dem europäischen Kontinent", wie das Staatsfernsehen berichtete. Er unterstrich, dass die Souveränität und territoriale Integrität aller Länder respektiert werden müsse.