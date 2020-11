 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Zahl der Corona-Toten in Tschechien überschreitet Marke von 6000

Zahl der Corona-Toten in Tschechien überschreitet Marke von 6000

In Tschechien hat die Zahl der Corona-Toten die Schwelle von 6000 überschritten. Seit Beginn der Pandemie starben bisher 6058 Infizierte, wie am Sonntag aus den Daten des Gesundheitsministeriums hervorging. Bei den Neuansteckungen war indes eine Abflachung der Kurve zu beobachten. Innerhalb von 24 Stunden wurden 4199 neue Fälle verzeichnet. Das waren rund 3500 weniger als am gleichen Tag vor einer Woche.