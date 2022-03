 Wirtschaft, Handel & Finanzen: 'Zervakis & Opdenhövel. Live.' mit einem Special zur Ukraine-Hilfe

Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel haben eine Reihe Prominenter in ihrem Magazin zu Gast, um Geld und Hilfsgüter für die Ukraine zu organisieren. Bei ihrem Format "Zervakis & Opdenhövel. Live. Spezial." zum Krieg in Osteuropa ist Musiker Rea Garvey zu sehen, wie er einen Hilfstransport nach Lwiw (früher: Lemberg) persönlich begleitet. Der Gründer der Hilfsorganisation ArtHelps, Thomas Lupo, kommt in der ProSieben-Sondersendung an diesem Mittwoch (21.25 Uhr) im Studio zu Wort. Cathy Hummels, Timur Bartels, Diana zur Löwen, Marie Nasemann, Malik Harris und Simon Gosejohann nehmen die Hilfsangebote am Spendentelefon unter der kostenfreien Nummer 0800 4766661 entgegen.