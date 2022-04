 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Zollfahnder skeptisch bei Sanktionen gegen Oligarchen

Die EU-Sanktionen gegen russische Oligarchen wegen des Ukraine-Kriegs werden nach Einschätzung eines langjährigen Zollfahnders in Deutschland nur wenig bewirken. Die Behörden seien "kaum in der Lage, Vermögensgegenstände sanktionierter Personen aufzuspüren und zu sichern", sagte der Vorsitzende der Gewerkschaft der Polizei im Zoll, Frank Buckenhofer, der Zeitung "Welt am Sonntag". Die Bekämpfung von Geldwäsche- und Terrorismus laufe seit Jahren nur "suboptimal". Es gebe keine klaren Zuständigkeiten bei den Behörden. Zudem fehle ein Überblick, wer in Deutschland Immobilien besitze.

Zur Umsetzung der Sanktionen gegen russische Firmen und Oligarchen hat die Bundesregierung eine Arbeitsgruppe verschiedener Behörden eingerichtet. Geleitet wird sie vom Staatssekretär im Kanzleramt, Jörg Kukies. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

