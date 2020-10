 Wirtschaft, Handel & Finanzen: Zur Rose legt in den ersten neun Monaten deutlich zu

Zur Rose legt in den ersten neun Monaten deutlich zu

Die Schweizer Versandapotheke Zur Rose Group ist in den ersten neun Monaten 2020 auch dank Übernahmen kräftig gewachsen. Wie erwartet beschleunigte sich das Wachstum im dritten Quartal. Die Guidance für das Gesamtjahr wird zudem bestätigt. Die Zur-Rose-Aktie steigt am Mittwochmorgen in der Schweiz um mehr als 8 Prozent. Der im SDax notierte Wettbewerber Shop Apotheke steigt im Schlepptau einen Prozent.