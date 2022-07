 Wirtschaft: Höheres Reiseaufkommen lässt Vincis Gewinn in die Höhe schießen

Höheres Reiseaufkommen lässt Vincis Gewinn in die Höhe schießen

Wegen guter Geschäfte in allen Segmenten hat der Bau- und Dienstleistungskonzern Vinci die Erwartungen der Analysten übertroffen. Der Konzern profitierte laut einer Mitteilung vom Freitag insbesondere von einem höheren Reiseaufkommen auf Autobahnen und an Flughäfen. In den meisten Segmenten überstiegen Umsatz und Ergebnis das Niveau von vor der Pandemie.