 Wirtschaft: Index-Flash: Dax steigt über 14 700 Punkte - Europaweit und in den USA Gewinne

Der Dax hat am Pfingstmontag erstmals wieder seit Ende März die Hürde von 14 700 Punkten übersprungen. Bei allerdings nur dünnen Handelsumsätzen stieg der Leitindex am Nachmittag um 1,68 Prozent auf 14 703,79 Zähler. Auftrieb gaben zunächst die gelockerten Corona-Restriktionen in Shanghai und Peking sowie eine leicht aufgehellte Stimmung in Chinas Dienstleistungssektor im Mai. Am Nachmittag stützten zusätzlich steigende Kurse an den US-Börsen.

FRANKFURT Auch der EuroStoxx 50 legte weiter zu und kletterte zuletzt um 1,8 Prozent auf 3853 Zähler. In Großbritannien, wo nach zwei Feiertagen am Donnerstag und Freitag nun wieder gehandelt wurde, gewann der FTSE 100 zuletzt 1,4 Prozent auf 7634 Punkte. In den USA rückte der Dow Jones Industrial um 0,9 Prozent vor und der Nasdaq 100 um 2,0 Prozent.

