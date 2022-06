 Wirtschaft: INDEX-FLASH: Sehr schwache US-Börsen beschleunigen Talfahrt in Europa

INDEX-FLASH: Sehr schwache US-Börsen beschleunigen Talfahrt in Europa

Die Talfahrt an den europäischen Börsen hat sich am Donnerstagnachmittag beschleunigt. So näherte sich der deutsche Leitindex Dax weiter der runden Marke von 13 000 Punkten und sackte zuletzt um 3,46 Prozent auf 13 018,86 Punkte ab. Bei seinem Pendant auf europäischer Ebene, dem EuroStoxx 50 , stand ein Minus von rund drei Prozent zu Buche.