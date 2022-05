 Wirtschaft: INDEX-MONITOR: Centrica vor Aufstieg in erste britische Börsenliga

INDEX-MONITOR: Centrica vor Aufstieg in erste britische Börsenliga

Großbritanniens größter Energieversorger Centrica dürfte im Juni in den wichtigsten britischen Aktienindex FTSE 100 zurückkehren. Das teilte der Indexanbieter FTSE Russell am Dienstagabend aufgrund vorläufiger Berechnungen mit. Die endgültige Entscheidung wird am 1. Juni nach Börsenschluss veröffentlicht.