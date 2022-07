 Wirtschaft: Intel-Ansiedlung: Uni Magdeburg plant neue Studiengänge

Vor dem Hintergrund der Ansiedlung des US-Chipherstellers Intel plant die Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg zur Ausbildung von Nachwuchskräften neue Studiengänge. "Ganz konkret arbeiten wir an der Universität Magdeburg an der Implementierung von ein bis zwei interdisziplinären Studiengängen, die im kommenden Wintersemester starten sollten", sagte Uni-Rektor Jens Strackeljan am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Dabei sei in der Zusammenarbeit mit Intel das gesamte Portfolio von Honorarprofessuren bis hin zu Stipendien denkbar. Zuvor hatte der MDR Sachsen-Anhalt über neue Studiengänge im Bereich der Halbleitertechnologie berichtet.

MAGDEBURG Die ersten Ideen seien da, zur konkreten Umsetzung würden Arbeitsgruppen eingerichtet, sagte Strackeljan. Eine wichtige Frage sei auch, wie der Anteil von Frauen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik erhöht werden könne. Zudem sei der Berufseinstieg auch für die internationalen Studierenden an der Uni wichtig. "Wir werden konkrete Überlegungen anstellen, wie wir es tatsächlich schaffen, sie nicht nur zu holen, sondern auch in der Region zu halten", so der Rektor. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

