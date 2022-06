 Wirtschaft: IPO: Elektroauto-Hersteller Polestar an der Börse gestartet

IPO: Elektroauto-Hersteller Polestar an der Börse gestartet

Der Elektroauto-Anbieter Polestar ist seit Freitag an der New Yorker Technologiebörse Nasdaq notiert. Das Gemeinschaftsunternehmen von Volvo und des chinesischen Volvo-Eigentümers Geely nahm dabei 890 Millionen Dollar (rund 845 Mio Euro) ein, die vor allem in die Entwicklung neuer Modelle fließen sollen.