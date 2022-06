 Wirtschaft: Iran für Wiedereröffnung von Botschaft in Saudi-Arabien

Iran für Wiedereröffnung von Botschaft in Saudi-Arabien

Irans Außenminister hat sich für eine Wiedereröffnung der Botschaft in Saudi-Arabien ausgesprochen. "Die Islamische Republik Iran möchte nichts als Gutes für die Region und unterstützt die Wiederöffnung der Botschaften in den Hauptstädten der zwei Länder", sagte Hussein Amirabdollahian am Sonntag laut staatlicher Nachrichtenagentur Irna. Zuvor hatte er sich mit Iraks Premierminister Mustafa Al-Kadhimi getroffen. Der Irak gilt als Vermittler zwischen dem schiitischen Iran und dem sunnitischen Golfstaat Saudi-Arabien, deren Beziehungen als angespannt gelten.