 Wirtschaft: Israel und Türkei unterzeichnen Luftfahrt-Vereinbarung

Im Zuge der Annäherung zwischen Israel und der Türkei wollen beide Länder auch ihre Zusammenarbeit im Flugverkehr ausweiten. Repräsentanten beider Seiten unterzeichneten am Donnerstag eine Absichtserklärung, die israelischen Fluggesellschaften die Wiederaufnahme von Flügen in die Türkei ermöglichen soll. Der Schritt folge auf einen Besuch von Jair Lapid, inzwischen neuer Ministerpräsident Israels, in dem Mittelmeerland im vergangenen Monat, teilte dessen Büro mit. Nach Angaben des israelischen Außenministeriums waren die Flüge bereits 2007 "aus kommerziellen Gründen" gestoppt worden.

Zwischen den einst engen Bündnispartnern Türkei und Israel war es 2010 zum Zerwürfnis gekommen, nachdem bei der Erstürmung eines Gaza-Solidaritätsschiffs durch die israelische Marine zehn türkische Staatsbürger getötet worden waren. 2016 kam es zu einer ersten Wiederannäherung. Seit der Gaza-Krise 2018 aber, die rund um die Eröffnung der US-Botschaft in Jerusalem eskaliert ist, hatten die beiden Länder keine Botschafter mehr im jeweils anderen Land. Im Mai war mit dem Besuch von Izchak Herzog erstmals seit zehn Jahren wieder ein israelischer Präsident in die Türkei gereist. Am Mittwoch wurde mitgeteilt, Israel wolle am 1. August eine Wirtschaftsvertretung in Istanbul wieder eröffnen. Israel hatte allerdings im Juni vor Terrorangriffen auf seine Bürger in Istanbul durch iranische Agenten gewarnt. Die Behörden forderten israelische Touristen auf, die Metropole umgehend zu verlassen.

