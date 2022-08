 Wirtschaft: Japan will mit Jüngeren Alkoholbranche beleben - Kritik an Wettbewerb

Japan will mit Jüngeren Alkoholbranche beleben - Kritik an Wettbewerb

Japans Steuerbehörde will mit Hilfe junger Erwachsener die Alkoholbranche des Landes ankurbeln - und stößt damit auf Kritik. Mit einem im Juli gestarteten und noch bis Anfang September laufenden Wettbewerb namens "Sake Viva!" werden junge Erwachsene im Alter zwischen 20 und 39 Jahren aufgerufen, Ideen für Geschäftspläne zur "Wiederbelebung" der Spirituosenindustrie einzureichen. Es gehe aber in "keinster Weise" darum, jüngere Menschen zum Saufen zu ermuntern, erklärte ein Sprecher am Freitag auf Anfrage.