 Wirtschaft: Japans Regierungschef: Abe nach Anschlag in ernstem Zustand

Japans früherer Ministerpräsident Shinzo Abe ist nach dem Anschlag in einem "ernsten Zustand". Das sagte sein Nachfolger und Parteifreund, der amtierende Regierungschef Fumio Kishida, am Freitag zu Journalisten. Kishida verurteilte den Anschlag in der Stadt Nara aufs "Schärfste". Er hatte zuvor einen Wahlkampfauftritt in der nördlichen Präfektur Yamagata abgebrochen und war sofort mit einem Hubschrauber zu seinem Amtssitz in Tokio zurückgekehrt. Das Motiv für den Anschlag sei noch nicht bekannt, sagte Kishida.

TOKIO Auf seinen Vorgänger Abe wurde laut Medienberichten zweimal von einem Ex-Mitglied der japanischen Selbstverteidigungsstreitkräfte geschossen. Abe war für einen Wahlkampfauftritt in Nara, am Sonntag wird in Japan das Oberhaus des Parlaments gewählt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen