 Wirtschaft: Jenoptik hebt Prognose an - Ergebnisrückgang im zweiten Quartal

Jenoptik hebt Prognose an - Ergebnisrückgang im zweiten Quartal

Der Technologiekonzern Jenoptik wird nach der nach einem starken zweiten Quartal und gut gefüllten Auftragsbücher zuversichtlicher für das Gesamtjahr. Im laufenden Jahr werde in den fortgeführten Geschäftsbereichen ein Umsatz zwischen 930 und 960 Millionen Euro angepeilt, teilte der SDax-Konzern am Mittwoch in Jena mit. Zuvor war das Unternehmen von einem Zuwachs von mindestens 20 Prozent ausgegangen, nach knapp 751 Millionen Euro im Vorjahr. Rechnerisch hatte diese Prognose einen Umstaz von mindestens 900 Millionen Euro ergeben.