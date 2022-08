 Wirtschaft: Jenoptik legt Halbjahreszahlen vor

Der Vorstand des Jenoptik -Konzerns bilanziert am Mittwoch in Jena das erste Geschäftshalbjahr 2022. Zum letzten Mal dürfte dabei das Militärtechnik-Geschäft eine Rolle spielen. Ende Juni hatte der ostdeutsche Technologiekonzern mitgeteilt, dass er sich von der kompletten Militärtechniksparte mit rund 700 Beschäftigten getrennt habe. Der Verkauf, der im November 2021 angekündigt worden war, ist damit perfekt. Die Sparte, die unter der Dachmarke Vincorion zusammengefasst ist, ging an einen Fonds des britischen Finanzinvestors Star Capital Partnership.

JENA Zeigen muss sich nun, ob der Jenoptik-Konzern den positiven Trend des ersten Quartals mit zweistelligem Wachstum bei Umsatz und Ertrag fortsetzen konnte. Für das laufende Geschäftsjahr peilt der Vorstand insgesamt einen Umsatzanstieg von 20 Prozent an. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen