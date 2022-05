 Wirtschaft: Kanzler Scholz: Weitere Entlastungen, falls es die Lage erfordert

Bundeskanzler Olaf Scholz hält angesichts der starken Teuerungsrate weitere Entlastungen für möglich. "Die Probleme sind real und spürbar. Vieles wird teurer, vom Benzin über die Ausgaben für das tägliche Leben. Die Bürgerinnen und Bürger erwarten zu Recht von uns, dass wir sie damit nicht allein lassen", sagte Scholz den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sowie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" (Dienstag). Er verwies auf die bereits beschlossenen zwei Entlastungspakete und fügte hinzu: "Und wenn es die Lage erfordert, werden wir weitere Entscheidungen zur ganz konkreten Entlastung treffen."

BERLIN Die Verbraucherpreise lagen im Mai 7,9 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Das hatte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Montag anhand vorläufiger Daten mitgeteilt. Damit verharrte die Inflation in Deutschland im dritten Monat in Folge über der Marke von sieben Prozent. Inflationsraten auf diesem Niveau gab es im wiedervereinigten Deutschland zuvor nicht. Scholz versicherte, dass trotz der Zusatzausgaben wegen des Ukraine-Kriegs und der Corona-Krise die von der SPD im Wahlkampf versprochenen Vorhaben wie das Bürgergeld, die Kindergrundsicherung oder beim Wohnungsbau ohne Abstriche umgesetzt würden. "Wir haben bereits angefangen, das dafür Notwendige zu tun. Und wir machen weiter", sagte der Kanzler.