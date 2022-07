 Wirtschaft: Konzertierte Aktion im Kanzleramt begonnen

Im Bundeskanzleramt in Berlin hat am Montag die sogenannte konzertierte Aktion gegen die Inflation in Deutschland begonnen. Bei Kanzler Olaf Scholz (SPD) kamen Spitzenvertreter von Arbeitgebern und Gewerkschaften zusammen. Auch Ökonomen und Bundesbank waren eingeladen. Unter anderem wollten auch Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne), Finanzminister Christian Lindner (FDP) und Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) teilnehmen.

BERLIN Scholz hatte das Gesprächsformat initiiert. Das Ziel sind gemeinsame Maßnahmen, um den Preissteigerungen in Deutschland etwas entgegenzusetzen. Ergebnisse waren zum Auftakt noch nicht vorgesehen. Geplant ist vielmehr ein längerer Prozess mit mehreren Treffen. Ergebnisse solle es im Herbst geben, hatte ein Regierungssprecher vor dem Treffen mitgeteilt.

