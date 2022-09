 Wirtschaft: Kreise: Lindner will steuerliche Homeoffice-Pauschale ausweiten

Kreise: Lindner will steuerliche Homeoffice-Pauschale ausweiten

Finanzminister Christian Lindner (FDP) will die steuerliche Homeoffice-Pauschale verlängern und ausweiten. In der Steuererklärung solle man sie künftig für mehr Tage anrechnen können als bisher, erfuhr die Deutschen Presse-Agentur am Freitag aus Kreisen des Finanzministeriums. Dauerhaft sollten die Bürgerinnen und Bürger damit jährlich um 1,4 Milliarden Euro entlastet werden.