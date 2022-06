 Wirtschaft: Kreise: Thyssenkrupp-Tochter übernimmt Werft in Wismar

Kreise: Thyssenkrupp-Tochter übernimmt Werft in Wismar

In Wismar sollen statt Kreuzfahrtschiffen U-Boote für die Marine gebaut werden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur übernimmt das Kieler Rüstungsunternehmen Thyssenkrupp Marine Systems (TKMS) die Werft. Der traditionsreiche Schiffbaubetrieb gehört zur MV-Werften-Gruppe, für die im Januar Insolvenz angemeldet wurde. Insolvenzverwalter Christoph Morgen will am Freitag über die bevorstehende Übernahme informieren.