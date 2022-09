 Wirtschaft: Kreml schließt weitere Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 nicht aus

Kreml schließt weitere Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 nicht aus

Der Kreml schließt einen weiteren Gaslieferstopp wegen Wartungsarbeiten an der Pipeline Nord Stream 1 nicht aus. Es gebe keine technischen Reserven, sagte Kremlsprecher Dmitri Peskow am Freitag in Moskau der Nachrichtenagentur Interfax zufolge. "Es läuft nur eine Turbine." Der Energieriese Gazprom sei nicht schuld daran, dass die Zuverlässigkeit der Leitung durch die Ostsee gefährdet sei.