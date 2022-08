 Wirtschaft: Kritik an Downing Street: Rennen um Johnson-Nachfolge lähmt Politik

Kritik an Downing Street: Rennen um Johnson-Nachfolge lähmt Politik

Angesichts drastisch steigender Lebenshaltungskosten wird die Kritik an der mit dem Rennen um die Johnson-Nachfolge beschäftigten britischen Regierung lauter. Der Industrieverband CBI (Confederation of British Industry) rief die konservative Regierung am Montag dazu auf, schon jetzt Pläne vorzulegen, wie Haushalte entlastet werden können.