 Wirtschaft: Kroatien verlängert Preisdeckel für Spritpreise

In dem auch bei Deutschen beliebten Urlaubsland Kroatien gelten weiterhin für die nächsten zwei Wochen amtliche Höchstpreise für Kfz-Treibstoffe. Die Regierung beschloss am Montag die Verlängerung ihrer am 20. Juni beschlossenen Preisdeckelung, die allerdings nicht für Tankstellen an den Autobahnen gilt.

ZAGREB Der Verband Kleiner Kraftstoffhändler protestierte umgehend gegen die Verlängerung dieser Maßnahme und drohte mit Schließung vor allem kleinerer Tankstellen. Er warnte davor, dass dies sich auch auf die laufende Touristensaison ungünstig auswirken würde. Zwar habe die Regierung auch die Großhandelspreise fixiert, jedoch seien die Tankstellen gezwungen, den Treibstoff zum selben Preis zu verkaufen, den sie dafür bezahlen - ohne die Transportkosten für den Sprit mit einzurechnen, beklagte der Verband. Dadurch entstünden Verluste. Der amtliche Preis beträgt 13,50 Kuna (1,79 Euro) für den Liter Super 95 Oktan und 13,08 Kuna für den Liter Diesel. An Autobahntankstellen bezahlen die Kunden 14,57 Kuna für Super-Benzin und 14,06 für Diesel. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

