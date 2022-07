 Wirtschaft: Land Berlin: Messe-Chefaufseher Wolf will im Herbst aufhören

Land Berlin: Messe-Chefaufseher Wolf will im Herbst aufhören

Bei dem in die Kritik geratenen Aufsichtsratschef der landeseigenen Berliner Messe, Wolf Dieter-Wolf, deutet sich ein Ende seiner Tätigkeit als Chefaufseher an. Ein Sprecher der Senatsverwaltung für Wirtschaft teilte am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit: "Es trifft zu, dass Herr Wolf im April dieses Jahres gegenüber dem Senator für Wirtschaft, Energie und Betriebe erklärt hat, sein Aufsichtsratsmandat im Herbst dieses Jahres aus Altersgründen niederlegen zu wollen."